Un empresario, tras readmitir a un trabajador por despido improcedente: "Tengo una denuncia de un subnormal comunista"

"Tengo una denuncia de un subnormal comunista": las palabras de un

El mundo de la hostelería lleva años viviendo tiempos oscuros debido a la subida constante de los precios. Aunque no es el único problema que amenaza el sector. En un especial de Equipo de Investigación de 2022 se analizaba el mundillo y también la figura de los llamados 'listeros', personas que ponen en contacto a camareros y empresarios y que se quedan con parte del sueldo del trabajador.

Francisco Sánchez, camarero, denunció en 2022 a Equipo de Investigación las numerosas irregularidades de la empresa hostelera en la que trabajaba. Aseguraba entonces que si un día no había trabajo le mandaban a casa y que su contrato era fraudulento. Tras denunciar sus condiciones laborales, la empresa, que se trataba de un gran grupo hostelero de Sevilla, le echó, pero tras denunciarla, el propietario de la empresa tuvo que readmitirle por despido improcedente.

No era la única demanda a la que se enfrentaba la empresa. Otro joven sufrió un grave accidente laboral por el que quedó incapacitado para trabajar y aseguró al programa que su pensión, de 200 euros, tendría que ser de casi 800 por las horas que trabajaba.

Equipo de Investigación quiso hablar con el empresario en este programa de 2022. Aunque no personalmente, el dueño del establecimiento habló con una de las reporteras del programa a través del teléfono. En la conversación, el empresario lo negó todo: "Yo tengo una denuncia de un subnormal comunista que hay ahí metido, un sindicalista". "Yo tengo el negocio a punto de cerrarlo, porque ha subido mucho la luz, costes de personal, impuestos, seguros sociales... todo está por las nubes. Así está la mitad de los bares de Sevilla", concluyó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.