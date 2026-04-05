Así vive un camarero español en Irlanda: "En España cobraba 2,5 euros la hora y ahora son 2.200 al mes"

José Miguel llevaba dos meses y medio en Irlanda y trabajaba de barman en un hotel durante esta entrevista de 2022 de Equipo de Investigación en la que explicó que percibía 547 euros a la semana, unos 2.200 euros al mes.

Una reportera de Equipo de Investigación contactó en este reportaje de 2022 a través de una videollamada con José Miguel, quien, en ese momento, llevaba dos meses y medio trabajando de camarero en Irlanda a pesar de haberse formado "en la Escuela de Hostelería de Málaga".

El español explicó que, en concreto, trabajaba de barman en un hotel, donde cobraba mucho más que en España. Y es que José Miguel explicó que mientras su sueldo como camarero en España llegó a ser de 2,5 euros la hora mientras en Irlanda percibía 547 euros a la semana, unos 2.200 euros al mes. "Me da para ahorrar bastante dinero", afirmó el joven en el vídeo.

Según Vanessa Vidal, CEO de Arvanjobs, el motivo por el que las empresas extranjeras buscan trabajadores españoles es porque en España se trabaja "con un nivel de estrés que está muy valorado".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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