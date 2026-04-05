Un hostelero de la feria de San Isidro de Madrid reconoce pactar elevados precios: "Nos ponemos de acuerdo"

"Asumo que cuando venimos aquí, nos van a clavar un buen dinero", afirmaba una de las visitantes de la Feria del libro de Madrid, donde otros consumidores también se sentían estafados con los precios.

En 2023, 68 casetas ofrecían en la pradera de San Isidro comida, bebida y entretenimiento. Sin embargo, los elevados precios de los productos fueron muy criticados. "Asumo que cuando venimos aquí, nos van a clavar un buen dinero", decía una mujer en el vídeo, donde otros visitantes también se sentían estafados con los precios. Eso sí, a pesar de criticarlos, lo asumían como algo normal.

Las atracciones tenían todas un precio mínimo de 5 euros. "Veo que trae la bebida. ¿por qué?", preguntó una redactora de Equipo de Investigación a un chico, que explicó en el vídeo que comprarla en la pradera "es una clavada que te cagas". "Pillarla aquí es para gente privilegiada", criticó el joven.

Y es que, encima, los precios de las bebidas eran los mismos en todas las casetas. Algo que llamó la atención de la reportera, que fue de caseta en caseta para comprobarlo. "Pero, ¿ustedes hablan para poner un mismo precio?", preguntó la reportera del programa a un feriante, que respondió tajante: "Claro". Si uno de ellos ponía un precio menor, los otros se encargaban de pedirle que lo pusiera igual "o más caro", explicó el hombre sobre este pacto que incrementaba el precio de la comida.

En otra caseta, un hostelero confirmó estas declaraciones a la reportera: "Si ahí arriba está más barato, todo el mundo se va para allá". "Reconocen abiertamente que cometen una práctica ilegal", reflexionó Glòria Serra sobre el reportaje.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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