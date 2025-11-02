La inquietante desaparición de Antonio Ruiz: reconstrucción de un sumario lleno de indicios de delito

Equipo de Investigación analizaba en 2024 el caso de este agricultor granadino de 57 años y del que se pierde el rastro en Baza en 2016. A día de hoy no se ha celebrado un juicio por falta de pruebas.

La desaparición de Antonio Ruiz en 2016 sigue siendo un misterio a día de hoy. El rastro de este granadino de 57 años se perdió en Baza y a día de hoy, pese a que hay una principal sospechosa, no se ha podido celebrar un juicio por falta de pruebas.

Equipo de Investigación analizaba este caso en 2024, en el que ahondaba en un sumario claramente plagado de indicios de delito. Su pareja, con la que llevaba un tiempo, no alertó de la desaparición y siguió cobrando la pensión de Antonio. Algo que hizo aflorar las sospechas de la familia.

El hermano del desaparecido incluso recibió un extraño mensaje en redes sociales que apuntaba a la mujer. La familia, dispuesta a dar como sea con el paradero de Antonio, pidió explicaciones a la pareja, que dio distintas versiones sobre lo sucedido, como que le había pegado y tenía una orden de alejamiento o que había huido a Rumanía con otra mujer.

Pero nada de esto era real y se sigue sin saber donde está Antonio, que además tenía serios problemas de salud antes de que se le perdiera la pista. Así, la familia está dispuesta a hacer lo que sea para dar con su paradero, vivo o muerto.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.