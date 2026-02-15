El ingenioso método de un peluquero para aprovechar la energía de sus placas solares: "Me ha cambiado la vida"

Un peluquero de Cuenca decidió no vender el excedente de sus placas solares a las eléctricas y, en su lugar, invertir en baterías para almacenarlo. Así, ahora disfruta de energía limpia tanto en su peluquería como en su casa.

Las compañías eléctricas se benefician del excedente de energía que los particulares venden de sus placas solares: aunque ofrecen un descuento en la factura, el valor real de la electricidad que compran es mucho mayor.

Antonio Collados decidió cambiar las reglas del juego: instaló ocho paneles solares y cinco baterías por unos 6.000 euros para almacenar toda la energía que no consume en su peluquería.

"Cuando no hace sol, es decir, cuando ya llega la hora de la noche y tú estás en tu casa tranquilamente viendo la tele, cenando o tal, tú tiras de tus baterías. Me ha cambiado la vida, totalmente", confesó a Equipo de Investigaciónen este reportaje, orgulloso de haber hecho su propio "autoabastecimiento solar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2025.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.