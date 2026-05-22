Cristina Rabadán, farmacéutica, explica cómo el marketing del fentanilo acabó fabricando adictos: "Empezamos a ver muertes de gente por sobredosis"

"A principios de los años 2000, en cualquier parte de EEUU, si por ejemplo a un chaval le quitaban las muelas del juicio, el médico le prescribía opioides", afirma Cristina Rabadán, farmacéutica que durante 25 años trabajó en el Departamento de Salud de EEUU.

En muchos casos, la adicción al fentanilo empieza con una receta médica. Equipo de Investigación habla con Cristina Rabadán, una farmacéutica que trabajó durante 25 años en el Departamento de Salud de Estados Unidos.

Asegura que a principios de los años 2000 "en cualquier parte de Estados Unidos, si por ejemplo un chaval que estaba jugando al fútbol se lesionaba la rodilla, el médico le prescribía opioides; si les quitaban las muelas del juicio, le prescribían opioide".

"Hicieron un marketing tremendo con los médicos, con los farmacéuticos, para que esto se distribuyera de alguna manera muy ligera, alegando que no eran adictivos", afirma la experta.

Como ejemplo de este marketing, muestra un vídeo en el que se promociona un spray de fentanilo dirigido a personas como abogados, economistas y hasta gente joven, a la que se vende el producto para "estar todavía mejor".

Un vídeo que acaba convertido en prueba judicial contra una gran farmacéutica. Su dueño, el magnate indio John Kapoor, es condenado a cinco años de cárcel por pagar a médicos para recetar el spray de fentanilo a pacientes que no lo necesitaban.

Durante sus años en el Departamento de Salud, Cristina explica que se "empezaba a ver un fenómeno social donde de repente la gente necesitaba más cantidad de pastillas". Esto derivó en asaltos a farmacias, y "entonces la Administración Obama dijo 'aquí pasa algo, porque empezamos a ver muertes de gente por sobredosis de estos medicamentos'".

De este modo, recuerda, se empezó a regular su prescripción, pero los pacientes "ya son adictos y recurren al mercado negro".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.