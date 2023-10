El día tres de agosto Daniel Sancho acude a un local de restauración situado en la isla de Koh Phangan. El asesinato de Edwin Arrietaya había sido perpetrado."Vino solo a la hora de comer y se sentó en esa mesa", explica en Equipo de Investigación un camarero.

"Por la tarde vino con una chica", asegura el hombre en el programa. Según su testimonio, Daniel Sancho y su joven acompañante se conocieron en la comida previa y se sentaron juntos. "Al principio vino él solo, pero en otra mesa había dos chicas y empezaron a hablar. Por la noche vino solo con una de ellas y estuvieron juntos", desvela en el reportaje 'Crimen en Tailandia: caso Daniel Sancho'.

Según su relato, el hijo del actor Rodolfo Sancho estaba "borracho". Por otra parte, la joven acompañante desvela que Sancho le contó que había viajado a Tailandia "por el boxeo". "Me dijo que vino por el boxeo tailandés y que quería practicarlo todos los días, pero que ahora con el corte en su dedo no sabía si podría hacerlo", rememora.

La chica recuerda, como puede observarse en el vídeo superior, que Sancho aseguraba no haber dormido la noche anterior "porque estaba mandando un mail". "Al día siguiente se fue con el kayak a ver el amanecer y me enseñó una foto del amanecer. Dijo que estuvo despierto hasta que mandó el mail y que no estaba demasiado cansado. Era muy dulce, amable y delicado", afirma.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de la última temporada de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.