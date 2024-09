Cuando estalla la pandemia y el turismo sufre las peores consecuencias, Ana María se las ingenia para conseguir clientes. Lanza una oferta de viajes dirigida a los héroes de la pandemia, un "dos por uno" para personal sanitario, fuerzas de seguridad, bomberos y trabajadores de supermercados.

Marga Arroyo, enfermera, contrata su viaje de Luna de Miel con la oferta de 'Aúpa Travel'. Todo es perfecto hasta que el mismo día de la boda recibe una llamada de Ana María. "Contrato el viaje y dimos la señal de 1.300 euros, y llegó el día de la boda y yo al día siguiente no sabía si salía Costa Rica o no. Los españoles no podíamos salir al resto del mundo porque estábamos bastante mal con el tema del COVID y estábamos con unos índices bastante elevados", recuerda.

En ese momento, la estafadora le dijo que se fuera "a Madrid a un hotel en Gran Vía". "Cuando llegamos a Madrid, yo pagué todo por adelantado (...) Después de tres días, me dijo que cogiéramos un vuelo relámpago a Bilbao, y que lo pagara yo, que el seguro se haría cargo", relata la enfermera, quien se gastó en total 10.800 euros que nunca recuperó. Según cuenta, Ana María tan solo le dio "un cheque sin fondos", por lo que decidió ir a la Ertzaintza.