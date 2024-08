La cantidad de turistas que visitan cada día Barcelona provoca que los vecinos estén cada vez más hartos y crezca el malestar en las zonas más céntricas de la ciudad.

Cientos de turistas se acercan cada día a la zona de la Sagrada Familia, incluso para visitar el monumento por fuera dando un paseo con un guía turístico.

Un guía turístico cuenta a Equipo de Investigación que lleva un grupo de 19 personas sin entrada a la Sagrada Familia. Se queja del malestar de los vecinos y dice no entenderlo. "No, los vecinos me empujan a mí. Estoy trabajando y diciendo 'no pases por aquí por donde paso'. Yo estoy trabajando. No lo entiendo que nos digan sinvergüenzas porque traemos turistas. Estoy trabajando no es normal".

Además, insiste en que "luego no hay dinero para la seguridad social, no hay dinero para nada porque no hay turistas. Queremos lo bueno, pero no lo malo. Y esto es ridículo, son los que no están esperando".

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de junio de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.