Un guía turístico estalla contra los vecinos de Barcelona que le llaman "sinvergüenza" por "traer turistas": "Yo estoy trabajando"

Es una de las ciudades más turísticas del mundo y uno de los destinos preferidos por los viajeros, tanto nacionales como internacionales. Barcelona acoge cada día a cientos de miles de visitantes y el trasiego de curiosos por sus calles, además de la actitud de algunos de ellos, está llevando al límite a algunos vecinos que se quejan de esta situación. Hasta allí se desplazaba Equipo de Investigación en 2024 en este reportaje en el que se sumergía en el auge de la turismofobia.

Un reportero del programa acompañaba a un guía turístico por los alrededores de uno de sus monumentos más visitados, la Sagrada Familia. El hombre aseguraba no entender el malestar de quienes residen en la Ciudad Condal. "Los vecinos me empujan a mí. Estoy trabajando y diciendo 'no pases por aquí'. '¿Pues por dónde paso, tío?'. Yo estoy trabajando. No entiendo que nos digan sinvergüenzas porque traemos turistas. Estoy trabajando, no es normal", lamentaba.

"Luego, que si no hay dinero para la Seguridad Social, que si no hay dinero para nada porque no hay turistas. Queremos lo bueno, pero no lo malo", reflexionaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

