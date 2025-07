Un guía turístico carga contra los vecinos de Barcelona: "No entiendo que nos digan sinvergüenzas porque traemos turistas"

Los residentes del centro de la ciudad condal están hartos del turismo, hastío que sufren los trabajadores del sector. "Luego no hay dinero para la Seguridad Social, no hay dinero para nada porque no hay turistas. Queremos lo bueno, pero no lo malo", dice el guía.

Las grandes ciudades españolas como Madrid y Barcelona se han convertido en el principal reclamo para los turistas llegados de territorio nacional y también del extranjero. Los grupos guiados se cuentan por decenas y el trasiego de curiosos es constante, algo que tiene hartos a los vecinos.

La turismofobia están en alza en los últimos años debido a las cantidades ingentes de viajeros por las calles, algo que sabe de primera mano quien trabaja en el sector. Así, Equipo de Investigación pudo hablar en 2024 con uno de los guías turísticos de Barcelona, que no dudó en ser claro sobre el trato que le dan los vecinos en la zona de la Sagrada Familia, el punto más visitado de la ciudad.

El trabajador explica que lleva un grupo de 19 personas sin entrada a la histórica catedral. Al ser preguntado por las quejas de los vecinos, afirma no entenderlas. "Los vecinos me empujan a mí. Estoy trabajando y diciendo 'no pases por aquí por donde paso'. Yo estoy trabajando. No entiendo que nos digan sinvergüenzas porque traemos turistas. Estoy trabajando, no es normal", dice con fastidio.

"Luego no hay dinero para la Seguridad Social, no hay dinero para nada porque no hay turistas. Queremos lo bueno, pero no lo malo. Y esto es ridículo, son los que no están esperando", añade.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

