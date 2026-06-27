Venezuela eleva a 1.430 las personas fallecidas por los terremotos mientras continúan las tareas de búsqueda

Los detalles Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a laSexta que son seis los españoles fallecidos en la tragedia mientras que 133 siguen desaparecidos.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado que los fallecidos por los terremotos del miércoles han aumentado a 1.430, con 3.328 heridos y miles de desaparecidos. Además, 3.100 personas han quedado sin hogar. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, seis españoles han muerto y 133 están desaparecidos. La Unidad Militar de Emergencias española ha rescatado a una persona tras 72 horas bajo escombros en La Guaira. En total, 59 militares de la UME, dos ingenieros y ocho unidades caninas están en Venezuela para colaborar en las tareas de rescate. Las líneas de emergencia consular están activas para los españoles.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este sábado de que los fallecidos por los dos terremotos registrados el pasado miércoles han ascendido a 1.430 personas, mientras que hay 3.328 heridos y sigue habiendo miles de personas desaparecidas.

"A esta hora (...) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", ha afirmado el hermano de la presidenta interna en una alocución transmitida por el canal estatal 'VTV', añadiendo que 3.100 quedaron sin hogar a causa del desastre.

Asimismo, Rodríguez ha manifestado que hay más de 30.000 efectivos, entre militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos venezolanos, desplegados en las zonas afectadas. También ha pedido a todos los ciudadanos que no viajen a La Guaira de manera particular para poder facilitar el traslado de la maquinaria pesada destinado a la remoción de escombros, así como de heridos hacia distintos centros de salud de la región costera y Caracas, por lo que invitó nuevamente a hacer donaciones en los centros de acopio.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a laSexta que ya son seis los españoles fallecidos en la tragedia, mientras que se mantiene la búsqueda de los 133 desaparecidos y se trabaja para retirar los escombros que mantienen atrapados a los 14 localizados en los que se centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

De hecho, en esa labor de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) española, han conseguido rescatar a una persona con vida tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros en la zona residencial Vistamar de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de Venezuela, según ha informado el Ministerio de Defensa en una publicación en la red social X.

"Tras recibir información sobre posibles personas atrapadas en este edificio residencial, nuestros equipos realizan un primer reconocimiento y una búsqueda técnica para localizar y confirmar la presencia de víctimas bajo los escombros", ha informado la UME este sábado también en una publicación en X. A Venezuela se han desplazado 59 militares de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas.

Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

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