"Puede repercutir un céntimo por tonelada": así explican unos agricultores de Galicia cómo les afecta la prohibición de un potente pesticida

Los profesionales aseguraban en 2021 que la nueva norma sobre el producto que utilizaban para sus patatas pondría en riesgo su "supervivencia" en el mercado. "Va a perder esa capacidad que tenía de aguantar", aseveraban en 2021.

¿Llegan los pesticidas hasta las frutas y verduras que consumimos día a día? Equipo de investigación ponía nombre a los alimentos que más pesticidas contienen en un programa de 2021, en el que respondía a preguntas clave: ¿Hasta qué punto son los pesticidas dañinos para nuestra salud? ¿Es posible producir sin usarlos?

Los agricultores gallegos explicaban al programa cómo les está afectando que se haya prohibido la utilización de un potente pesticida llamado Clorprofam. Amador Díaz, gerente, mostraba entonces la diferencia que existe entre una patata tratada con este antigerminante y otra que no lo está, señalando que provoca que no pueda durar tanto tiempo y comiencen a salirle antes los brotes.

Este gerente explicaba que existe un tratamiento alternativo, pero su manejo es más complicado y muchas veces su eficacia no es total. "La utilización del antigerminante puede repercutir un céntimo en tonelada, mientras que el nuevo producto son siente céntimos en tonelada", indicaba.

Los pequeños agricultores temían entonces que se pusiera en riesgo la supervivencia de la patata. "Va a perder esa capacidad que tenía de aguantar en el mercado", aseguraban, destacando que habrá épocas del año en las que no podamos comer patatas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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