"Una gata puede dar entre 15 y 20 gatitos en 6 meses": así trabajan los voluntarios para frenar la sobrepoblación felina

David es un ingeniero que cada día dedica sus horas libres a velar por la seguridad de los felinos. Junto con otros voluntarios, emplea su tiempo a capturar gatos para posteriormente esterilizarlos, algo que detallaba en 2023 a Equipo de Investigación.

Los gatos son los reyes de Internet y, sin embargo, cada año se abandonan 120.000 en España, que acaban en la calle. Estos animales generan un problema de salud pública difícil de atajar, una problemática que Equipo de Investigación analizaba en 2023, además de cómo se han convertido en una de las especies invasoras más dañinas, después de las ratas.

David es ingeniero, pero cada día, cuando termina su jornada, cambia planos y herramientas por jaulas trampa y alimento húmedo. Junto a otros voluntarios, dedica sus horas libres a capturar gatos callejeros para poder esterilizarlos y así controlar la colonia felina. "El propósito es controlar la población de la colonia, porque una sola gata, en un periodo de seis u ocho meses, nos puede dar entre 15 y 20 gatos", explicaba entonces.

Manuel, también voluntario, detallaba qué significa gestionar una de estas colonias: "Es un lugar donde concurren un grupo de gatos y donde una persona los alimenta y procura mirar un poco por su salud". Él está reconocido oficialmente como cuidador y responsable. Y, según recordaba, el verdadero titular de los animales debería ser la administración: "El dueño es el Ayuntamiento, porque son gatos que viven en sus calles y debería ser quien los atienda".

El compromiso tiene un coste personal. "Todo esto conlleva muchas cosas […] A mí me ha coartado la vida porque no puedo viajar con mi mujer, aquí hay que atender a los gatos", señalaba Manuel. Además del tiempo, el responsable de la colonia invertía más de 3.000 euros al año de su propio bolsillo en alimentar y cuidar a los animales.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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