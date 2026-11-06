Un gorrilla asegura que jugó en el PSG y en el Espanyol: "Estoy entrenando para coger forma"

Un hombre que cuenta que tiene "problemas de residencia" asegura que antes de trabajar como aparcacoches en Murcia fue futbolista profesional y jugó en el Paris Saint Germain y en el Espanyol.

Equipo de Investigación se desplaza a Murcia, donde una ordenanza permite a la Policía Local intervenir el dinero obtenido por la actividad de los gorrillas. Un equipo de agentes de paisano se dedica a vigilar. Sin embargo, pese a las multas y la vigilancia policial, los aparcacoches siguen presentes en las calles.

Uno de ellos, Willy Jemba, asegura haber sido futbolista profesional. "Ahora tengo problemas de residencia", cuenta el hombre, quien afirma que antes de ser aparcacoches jugó en El Espanyol y en el Paris Saint Germain.

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