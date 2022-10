¿Por qué faltan camareros en nuestro país? Es la pregunta que Equipo de Investigación plantea al economista José María O'Kean. El experto explica que, por un lado, "el servicio que prestan es de muchas horas", trabajando también los fines de semana, y, a su vez, está el problema de los salarios: "Los sueldos, que nunca han sido altos, pero antes había propinas", apunta.

Así las cosas, y a pesar del alto índice de paro juvenil, los jóvenes españoles no quieren dedicarse a la hostelería: "Dicen: 'Pero bueno, trabajando 10 o 12 horas ¿en qué consiste la vida? En trabajar y ganar poco dinero para no llegar a final de mes'", ilustra. "No quieren trabajar en esas condiciones", sentencia. Puedes escuchar la explicación completa en el vídeo.