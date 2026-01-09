La exconcursante de 'La Casa de los Gemelos' Cherilyn Divine se rompe al ver el vídeo en el que es agredida: "Ha sido terrorífico"

Cherilyn Divine habla por primera vez tras salir del reality para "ser escuchada" y contar su "versión de los hechos". Además, Divine reacciona al polémico vídeo que acabó con la expulsión de uno de los concursantes.

Cherilyn Divine concede por primera vez una entrevista tras salir de 'La Casa de los Gemelos' con el objetivo de "ser escuchada" y contar su "versión de los hechos". ·Yo he ido a un concurso para dar un show, para lo que me han contratado, no para que denigren mi imagen y me hagan el daño que me han hecho", expresa, a lo que añade que lo primero que le dijeron es que "no iba a haber agresiones".

Sin embargo, al entrar en la casa, fue agredida por uno de los concursantes, lo que acabó en la expulsión de este. "Ha sido doloroso", expresa, antes de romperse al ver las imágenes del vídeo de la agresión. "Ha sido terrorífico, una pesadilla", recuerda.

