Ahora

Sin éxito

Así llamaron 'Los Gemelos' en directo a Equipo de Investigación para tratar de convertir el contraste de información en espectáculo

Tras entrevistar a la creadora de contenido Luisa Garrido, los creadores de 'La Casa de los Gemelos' intentaron hacer show de nuestro reportaje. Sin embargo, no entramos en su juego.

Equipo de InvestigaciónEquipo de InvestigaciónlaSexta.com

Dos días después de entrevistar a la creadora de contenido Luisa Garrido, excolaboradora de 'Zona Gemelos', los hermanos nos llaman en directo. Quieren convertir el contraste de información en espectáculo: "Te digo que te plantes en directo aquí conmigo tranquilamente y me hagas las preguntas, y luego tú las pongas en el programa como quieras", expresa uno de los gemelos.

En ese momento, un reportero le explica que "hacemos un programa donde tratamos de contrastar una serie de afirmaciones, de testimonios y de hacer unas preguntas" para conocer el punto del vista del otro "libremente". "No manipulamos nada", señala el periodista, tras lo que el otro hermano declara: "Si lleváis a un invitado y dice que le dan droga para los programas, eso no lo vais a poner porque no lo habéis contrastado, imagino".

"Si tú no quieres dar la cara, encapúchate, ponte conmigo al lado, hazme las preguntas y luego las sacas en el programa", dice otro de los creadores de 'La Casa de los Gemelos'. Sin embargo, no está en nuestros planes formar parte de su show.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los diplomáticos de Trump llegan a Venezuela para hacerse con el poder en lo que llaman una "evaluación inicial" tras la liberación de presos políticos
  2. Cuando el autoritarismo no necesita golpes de Estado: después de Venezuela, la era de los depredadores
  3. Cinco horas de declaración y 23 WhatsApp: así ha justificado Feijóo su "Mazón me tuvo informado a tiempo real"
  4. ¿Cómo es el nuevo misil de Putin? ¿Por qué lo ha lanzado ahora? ¿Y por qué contra ese objetivo?: todo lo que supone el lanzamiento del Oréshnik
  5. Los niños de la Guerra Civil española que enviaron a la URSS donde se encontraron con la IIGM y que ahora no tienen pensión por las sanciones a Rusia
  6. Equipo de Investigación destapa qué hay detrás del fenómeno viral 'La Casa de los Gemelos': un negocio de directos de casino