Así llamaron 'Los Gemelos' en directo a Equipo de Investigación para tratar de convertir el contraste de información en espectáculo

Tras entrevistar a la creadora de contenido Luisa Garrido, los creadores de 'La Casa de los Gemelos' intentaron hacer show de nuestro reportaje. Sin embargo, no entramos en su juego.

Dos días después de entrevistar a la creadora de contenido Luisa Garrido, excolaboradora de 'Zona Gemelos', los hermanos nos llaman en directo. Quieren convertir el contraste de información en espectáculo: "Te digo que te plantes en directo aquí conmigo tranquilamente y me hagas las preguntas, y luego tú las pongas en el programa como quieras", expresa uno de los gemelos.

En ese momento, un reportero le explica que "hacemos un programa donde tratamos de contrastar una serie de afirmaciones, de testimonios y de hacer unas preguntas" para conocer el punto del vista del otro "libremente". "No manipulamos nada", señala el periodista, tras lo que el otro hermano declara: "Si lleváis a un invitado y dice que le dan droga para los programas, eso no lo vais a poner porque no lo habéis contrastado, imagino".

"Si tú no quieres dar la cara, encapúchate, ponte conmigo al lado, hazme las preguntas y luego las sacas en el programa", dice otro de los creadores de 'La Casa de los Gemelos'. Sin embargo, no está en nuestros planes formar parte de su show.

