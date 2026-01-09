Ahora

Luisa Garrido asegura que 'Los Gemelos' la llamaron para que no hablara con Equipo de Investigación y que "pagan en negro"

La mujer decide contar lo que hay detrás de 'La Casa de los Gemelos'. Tras un enfrentamiento en plató, Garrido se fue del reality y llamó a la Guardia Civil. Unos días después, nos recibió en su casa.

Luisa Garrido

Equipo de Investigación contacta con una larga lista de excolaboradores de 'Los Gemelos'. Una es Luisa Garrido, creadora de contenido, quien decide contar lo que hay detrás del reality. Tras ser insultada y tener un enfrentamiento en plató, Luisa se fue y llamó a la Guardia Civil. Unos días más tarde, recibió a los reporteros en su casa.

Los gemelos intentaron la noche anterior frenar la entrevista, sin éxito: "Anoche me llamaron para que no haga esta entrevista", afirma la creadora de contenido, quien asegura que cuando colaboró con ellos, les mandó un contrato que "nunca firmaron". "Además, te pagan en negro", señala Garrido, a lo que añade: "Si pagan a todo el mundo con billetes, ¿dónde se declara ese dinero?".

Asimismo, Luisa cuenta que La Marrash la "llamó por teléfono" porque quería que la "pegara y insultara". "Ella quería que lo pactáramos, pero yo le dije que no lo iba a hacer", expresa a Equipo de Investigación, al tiempo que dice que garantiza que Carlos, uno de los gemelos, estaba al corriente de esto.

