Un fabricante de juguetes denuncia los plagios de una empresa china: "En un stand suyo había una foto de mi hija"

Carlos Santonja, director de I+D de una empresa española de juguetes, explica en este vídeo a Equipo de Investigación el surrealista momento que vivió en una feria del sector en China.

Tras siete años fabricando en China, una empresa alicantina de juguetes decidió devolver toda su producción a España, donde ahora confecciona la mayor parte de sus componentes para evitar las copias.

Carlos Santonja, su director de I+D, explica a Equipo de Investigación que el método de producción en China es que, alrededor de la fábrica, hay "una serie de empresas que le están facilitando determinados componentes". Un sistema que, según él, puede facilitar las imitaciones: "Hay demasiada gente involucrada en un proceso y demasiada información en manos de demasiada gente", afirma.

Tras el diseño de sus productos hay alrededor de un año de trabajo y puede llegar hasta el millón de euros de coste a lo largo de todo el proceso de creación. Sin embargo, en los últimos años señala que les han podido copiar "20 o 25 productos".

Como muestra, Carlos cuenta en el vídeo sobre estas líneas cómo descubrieron el plagio de uno de sus juguetes en China durante un viaje a "una feria importante".

"Nos encontramos en un stand de una empresa china un póster de más de dos metros con una foto de mi hija sentada encima de este producto. O sea, no se complicaron la vida: cogieron la misma foto que existía en nuestra web y la copiaron", afirma.

En este sentido, habla sobre el peligro de tener expuestas sus novedades en las ferias chinas del juguete "durante 24 horas 7 días a la semana" y explica que la mayoría de las empresas que no son chinas deciden exponer sus productos en hoteles cercanos al recinto ferial. En su caso, en una habitación donde "solo sube quien nosotros queremos".

