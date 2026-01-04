Un experto desvela las claves para invertir en piezas de Lego: "He vendido la mayoría y me he comprado una casa con eso"

Equipo de Investigación entrevistaba en este vídeo a Ed Maciorowski, uno de los muchos asesores que en Estados Unidos aconsejan a cualquiera que quiera invertir en piezas de Lego, cuyo valor crece un 11% cada año a nivel mundial.

Además de uno de los juguetes de más éxito ente niños y jóvenes, las piezas de Lego se han convertido en todo un negocio. Su valor crece un 11% cada año a nivel mundial.

De hecho, en Estados Unidos existen incluso asesores que dan claves sobre cómo invertir en este 'ladrillo'. Equipo de Investigación tenía la oportunidad de entrevistar a uno de ellos, Ed Maciorowski, que aconsejaba no quedárselos "mucho tiempo", pues "a los tres o cuatro años van a alcanzar su pico de valor".

"No te creas que por guardarlos 15 años van a revalorizarse muchísimo", explica experto, que apunta que entre las variables que pueden devaluar el precio de un Lego están los 'remakes' o la simple pérdida de interés de la gente.

Él mismo ha sido de los que han invertido en este juguete, del que posee "unos 10.000 sets", según sus propios cálculos. "He vendido la mayoría y me he comprado una casa con eso", afirma Maciorowski.

El asesor, además desvela en el vídeo sobre estas líneas cuál es, en su opinión, la mejor plataforma para comprar y vender Lego.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 'Equipo de Investigación'. Vuelve a ver este reportaje completo en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.