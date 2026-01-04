"¿No me compras fruta? Pues pongo descuentos a cuchillo": así es la estrategia de precios del director de un supermercado

Equipo de Investigación era testigo de cómo Rubén Navarro, director general de una cadena de supermercados, certificaba ante notario la congelación del precio de más de 100 productos de su lineal.

Mientras compramos más legumbres en conserva, huevos más pequeños o más marca blanca que nunca, el precio de la lista de la compra sigue subiendo, pero ¿hasta cuándo?

Para conocer más de los planes que tienen los supermercados, Equipo de Investigación hablaba con Rubén Navarro, el director general de una pequeña cadena de supermercados, que en el vídeo sobre estas líneas certificaba ante notario la congelación del precio de más de 130 productos. Además, desvelaba cómo funciona su estrategia de precios.

Señalaba que tienen cerca de un 10% más de ventas fidelizadas y observan qué productos no les compran sus clientes habituales: "Si tú hay algo que no me estás comprando, me lo estás cantando y entonces yo te puedo atacar a nivel oferta", explicaba.

Así, apuntaba, reaccionan rebajando precios: "¿Tú no me compras fruta?, pues ponemos la fruta con descuentos a cuchillo", defendía el empresario.

En su cadena de supermercados habían decidido además congelar precios. La cadena comercial asumirá los posibles aumentos de los mismos y en ningún caso se repercutirá al cliente. Para ello habían podido pactar con 40 de sus 4000 proveedores.

