Un coleccionista de Lego desvela la pieza que es su "plan de jubilación": "Es como si compraras un lingote de oro"

Equipo de Investigación se traslada hasta Valencia para entrevistar a un hostelero que posee una extensísima colección de piezas de Lego de más de 2.000 kilos, con un valor que él mismo cifra entre los 40.000 y 45.000 euros.

El coleccionista accede a mostrar al programa su exclusiva colección privada, no sin antes tomar algunas precauciones de seguridad para que la ubicación del lugar en el que se encuentra siga siendo secreta.

Una vez allí, muestra los detalles de su colección, que tiene organizada por temáticas, piezas sueltas para hacer dioramas o sets de arquitectura con edificios emblemáticos. Lo que hace que suba su valor, señala, es la "antigüedad" y si "Lego saca pocas ediciones".

De toda su colección, destaca una caja en particular, que conserva precintada para mantenerla intacta y que muestra ante las cámaras del programa. "No la quiero abrir porque es como mi plan de jubilación para el día de mañana", reconoce Garci, que la adquirió por 180 euros y actualmente calcula su valor en unos 400.

Sus piezas más valiosas las tienes precintadas con plástico de burbujas y ha cambiado todo el alumbrado por leds "para que no dañe las piezas". Además, su colección está asegurada y cuenta con puertas blindadas y alarma: "El valor del Lego es como si compraras un lingote de oro", asegura.

