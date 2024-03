Alín Bogdan, última pareja de La Veneno, rompe su silencio siete años después de la muerte de la que fuera su novia. El hombre habla con Equipo de Investigación sobre los hematomas que encontraron el cuerpo de Cristina Ortiz. Según Alín, se los hizo dándose un golpe "en la chatarrería de un amigo" y contra la mesa del salón. "Ella tenía la tensión muy baja y, cuando se levantaba muy rápido, se mareaba y se caía", asegura.

En lo referente al testimonio de un agente de la comisaría de Tetuán a Equipo de Investigación, que dice que la noche anterior a la supuesta caída Cristina llamó al '091' para pedir socorro porque "su pareja la quería matar", Alín defiende que "fue una broma" que La Veneno "gastó" a los agentes. "¿Usted cree que Cristina haría una broma de esas características llamando al '091' para decir que su pareja la quería matar?", pregunta entonces de forma directa un reportero de Equipo de Investigación, a lo que el exnovio de La Veneno responde que no recuerda que ella "llamara para decir que la querían matar". "Yo no he escuchado esa llamada. Además, yo a lo mejor no estaba en mi juicio", añade, al tiempo que manifiesta que él dice "toda la verdad" de lo que ocurrió.