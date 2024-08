Alín Bogdan, el que fuera novio de La Veneno cuando falleció, ha explicado qué pasó el día que ocurrió su supuesta caída. "Estoy convencido de que fue un accidente. Yo llegué y ella me habló a mí, porque todavía podía hablar", ha asegurado en Equipo de Investigación.

En cuanto al motivo por el que Bogdan no llamó al 091, él ha explicado que no encontraba el teléfono: "El móvil de Cristina lo tenía por casa, pero no lo encontraba en ese momento". Tras esto, trato de bajar "rápido al bar a pedir ayuda para llamar a una ambulancia, para que fueran a salvarla".

Una historia que no cuadra con la versión de los vecinos, que forma parte de la investigación policial. El testimonio de una de las vecinas es diferente al expuesto por Alín Bogdan. Esta manifestó que había visto a Alín bajando la basura la noche del accidente, algo que le "llamó la atención", ya que, según dijo, tiraban la basura "directamente desde el balcón a la calle", por lo que decidió avisar a la Policía.