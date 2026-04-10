Un río con aguas rojo sangre y una depuradora "de juguete": las denuncias de los vecinos por los vertidos del matadero de Purullena

Equipo de Investigación se traslada hasta Purullena, en Granada, para analizar la situación de una localidad en la que varios vecinos denuncian que los vertidos del matadero de la localidad están contaminando el agua del río.

Equipo de Investigación se traslada hasta Purullena, en Granada, para ser testigos de cómo un río donde antes había pesca y en el que sus vecinos se podían bañar, actualmente está totalmente contaminado y sus aguas bajan de color rojo. Todo ello, según Ricardo Rueda, un vecino de la localidad, desde que un matadero de pollos empezó a desarrollar su actividad.

Ricardo ha presentado una denuncia por esta situación y afirma que el color rojo del agua se debe a la sangre de los pollos sacrificados. No solo lo piensa él, porque explica que un informe del Seprona evidencia la existencia de productos químicos compatibles con la sangre que hace imposible utilizar ese agua "ni siquiera para riego de ninguna de las maneras".

Antonio, otro vecino, afirma que el agua baja sin depurar "jueves tarde, viernes y sábado". La depuradora del matadero, sostiene, "se queda pequeña y en vez de ampliarla es más fácil o más económico echar el vertido rambla abajo, al río". Él mismo ha estado dentro del matadero y declara que la depuradora es "de juguete para lo que están matando".

Sin embargo, la responsabilidad no se queda solo en el matadero y también apunta al Ayuntamiento, ya que los vertidos del matadero se producen por una salida de la red de saneamiento municipal. Desde allí, los reporteros presencian cómo sale una espuma que, según explica Ricardo, pertenece a los detergentes con los que se limpian las instalaciones del matadero.

Equipo de Investigación visita el matadero, un inmenso complejo en pleno casco urbano que forma parte de una de las grandes empresas del sector. Allí se sacrifican los pollos de 300 granjas andaluzas, más de 65 millones al año. Un volumen que obliga a producir cada vez más y cada vez más rápido. Cada hora se trocean 6.000 pollos.

Los reporteros piden permiso a un responsable del matadero para ver cómo funciona el sistema de depuración de residuos. El hombre recalca que les han denunciado "varias veces", pero que no han tenido que pagar "ninguna sanción" porque sus vertidos se hacen bajo "parámetros correctos": "Una cosa es que tú estés vertiendo algo que es ilegal o algo que esté contaminado y otra cosa es que sea algo que a ti no te gusta", defiende.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.