La lista de famosos estafados por la empresa de Daniel Cabrera: "Perdimos tiempo y dinero con él"

Equipo de Investigación ha contactado con la plataforma Koobin, que asegura que Cabrera "cancelaba más eventos que otros promotores y su forma de trabajar era caótica".

Los Morancos denunciaban públicamente haber sido víctimas de una estafa. Ahora, 'Equipo de Investigación' revela que no habrían sido los únicos artistas afectados por Daniel Alejandro Cabrera. Andy y Lucas, Pasión Vega, Mocedades o Los Panchos también habrían caído en la presunta trama del promotor canario, condenado por defraudar a los hermanos Cadaval. El programa reconstruye el rastro que Cabrera habría dejado durante más de tres décadas en distintos puntos del país.

Impacto Espectáculos, una de las compañías creadas por Cabrera para la gestión de eventos, se encuentra en el centro de la polémica tras la cancelación de numerosos conciertos, entre ellos el de David Bustamante en Mérida, el espectáculo de Santi Rodríguez en Badajoz o la actuación de Blas Cantó en Sevilla.

Las entradas se comercializaban a través de la web 'impactoespectaculos.koobin.com'. El promotor había contratado a esta empresa para la venta y gestión de localidades.

Equipo de Investigación ha contactado con la plataforma Koobin, que asegura que Cabrera "cancelaba más eventos que otros promotores y su forma de trabajar era caótica": "Perdimos tiempo y dinero con él", señalan.

Además, desde Koobin sostienen que la relación con el promotor dañó la imagen de la empresa y denuncian que también dejó pagos pendientes.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de febrero de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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