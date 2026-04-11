La queja de un avicultor sobre los estrechos márgenes de la cría de pollos: "Nadie que tenga una granja piensa en hacerse rico"

Alexis Codesal montó una granja de pollos en un pueblo de León. Después tuvo que cerrar por el aumento de los costes y los bajos precios que marcan las integradoras, de las que dice que "los dueños de las granjas son esclavos".

España es uno de los grandes productores de pollo de Europa, solo por detrás de Polonia. Hay casi 6.000 granjas y más de 120.000 personas dependen de este sector.

Sin embargo, el negocio del pollo funciona con márgenes muy estrechos. "Nadie que tenga una granja piensa en hacerse rico, pero por lo menos sí cubrir tus gastos y ganar un salario digno", comenta Alexis Codesal, que emprendió su propia granja de pollos en San Pedro de las Dueñas, en León.

Una granja que, afirma, llevaba únicamente él, "sin ningún tipo de ayuda" y donde se criaban aproximadamente 55.000 pollos cada dos meses. En su creación invirtió más de 700.000 euros.

Alexis tuvo que cerrar y ahora su granja es del banco. Pese a estar al 100% de capacidad, no era capaz de cubrir los costes de criar a los pollos por culpa del encarecimiento de los piensos, la luz y el gas a causa de la guerra en Ucrania. "Criar un pollo ya no vale 28 o 30 céntimos, pasa de los 40", explica el avicultor, que asegura que le pagaban 44 céntimos por pollo.

De esos 44 céntimos señala que no le quedaba nada y que, además, "todavía tenía que poner 9 céntimos" de su bolsillo.

Las integradoras, el 'gallo del corral'

¿Quién decide lo que se paga por el pollo? Alexis tiene claro que quien manda en el sector del pollo son las integradoras, "una gran empresa que puede manejar todos o alguno de los procesos de la producción y la transformación. Suelen tener granjas de reproducción o incubadoras. Por lo tanto, son dueñas del animal", señala.

Además, suelen tener fábricas de pienso y "necesitan granjas de cría", por lo que contratan a los granjeros, a los que "envían sus pollitos y su pienso para que lo podamos criar". "Los dueños de las granjas son esclavos de las integradoras que les dicen cómo, cuándo y cuánto pollo cría y cuánto dinero gana", afirma.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.