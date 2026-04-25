Una exempleada de Sinaí Giménez rompe su silencio: "Yo lo llamo el encantador de serpientes"

Equipo de Investigación analiza la trayectoria de Sinaí Giménez, figura mediática ligada a asociaciones gitanas y con aspiraciones políticas. Una exempleada aporta un testimonio crítico sobre su forma de actuar.

Equipo de Investigación profundiza en la trayectoria de Sinaí Giménez, una figura habitual en los medios de comunicación. Al frente de diversas asociaciones vinculadas a los derechos del pueblo gitano, Giménez ha proyectado también aspiraciones políticas.

Entre los cargos que ha ocupado figura la presidencia de la Plataforma de Cooperativas de Vendedores Ambulantes. Además, el conocido como "el rey de los gitanos" en Galicia impulsó la Asociación de Mujeres Gitanas de Galicia. Estas credenciales le habrían facilitado el acceso a altas esferas institucionales, llegando a reunirse con representantes públicos como el Defensor del Pueblo, cuyo entorno atendió al programa.

En el reportaje también interviene Ana Curra, exempleada de Giménez, quien ofrece una visión crítica de su figura. "Tiene muy claro lo que quiere, pero no es una ambición buena", asegura. Curra, que impartía un curso de alfabetización vial, sostiene que su exjefe intentaba conseguir sus objetivos "a golpe de lo que sea".

"Yo lo llamo el encantador de serpientes porque muestra una cara al mundo, pero tiene otra", confesó Ana Curra, que también lamentó haber vivido situaciones con él "que no quisiera volver a vivir en el ámbito laboral ni personal".

*Sinaí Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2015.

*Puedes ver el programa al completo en atresplayer.

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