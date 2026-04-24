Así cazaron a uno de los condenados por el asesinato de Samuel Vizcaya y Manuel Bellido, tras dos años en busca y captura

José María Pavón fue condenado a 41 años de cárcel por el doble asesinato de Cartaya. A pesar de ello, no entró en la cárcel y, tiempo después, decidió desaparecer.

Tras una semana de juicio oral, el jurado popular declaro a José Antonio Morillo y José María Pavón culpables por el asesinato de Manuel Bellido y Samuel Vizcaya. El primero fue condenado a 46 años de cárcel por el doble asesinato mientras que Pavón debe cumplir una sentencia de 41 años.

Guillem Ventura, abogado de la familia de Samuel, indica que Morillo fue sentenciado a cinco años más debido a que Pavón tenía el atenuante de confesión tardía analógica. A pesar de ello, ninguno entró en prisión. Vicente Vizcaya, hermano de Samuel, no puede evitar su indignación ante este hecho. "No entendíamos que no se apreciase un riesgo extremo en fuga", señala.

Diez meses después, los dos condenados volvieron a ser citados, pero Pavón no apareció. Según sus abogados, no lo hizo debido a que había recibido amenazas y tenía miedo. Pero, un año después, dejó de ir a las firmas que se habían solicitado como medida cautelar.

Así, Pavón termina en la lista de los diez fugitivos más buscados de España. Dos años después, la investigación dio un giro inesperado gracias a Vicente, hermano de la víctima. Vizcaya acepta tenderle una trampa a José María.

Este consigue el teléfono del fugitivo y se hace pasar por un narcotraficante. Vizcaya consigue ganarse su confianza y le propone un negocio: que él busque mercancía en Marruecos y él la descargue en la playa.

Dos días antes de Nochebuena, Vicente lanza el señuelo y Pavón pica. Este lo cita en una finca, a las afueras de Cartaya para cerrar el negocio. Lo que no sabe Pavón ese que lo están esperando. Vicente simuló que había pinchado y que, por ese motivo, debía cancelar su encuentro. La policía lo detuvo cuando se dirigía al lugar en el que, presumiblemente, se escondía.

Fernando González, jefe de fugitivos de la Policía Nacional, expone que no mostró resistencia. "Había mucha presencia policial, entonces eso también disuade de cualquier acción que quiera cometer", indica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.