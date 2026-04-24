José Antonio Morillo, condenado por el crimen del Domingo de Ramos, evita responder a Equipo de Investigación

Los reporteros del programa se desplazan hasta Cartaya, donde vive uno de los condenados por el asesinato de Manuel Bellido y Samuel Vizcaya. La única media impuesta, tras la condena, es firmar en el juzgado periódicamente.

Siete años después del crimen, José Antonio Morillo sigue haciendo vida normal en Cartaya ya que continua en libertad a pesar de haber sido condenado a 46 años de cárcel.

Todos los días, el condenado por el doble asesinato acude a una hípica cerca de su domicilio. Equipo de Investigación acude a dichas instalaciones para intentar hablar con Morillo.

Algunos usuarios lo conocen, pero no quieren responder a las preguntas de la reportera, más allá de señalar que lo conocen del pueblo o de la asociación. Una semana después, el programa vuelve a Cartaya y, en la casa familiar, encuentran a Morillo, pero no responde a las preguntas del equipo.

Mientras espera la decisión del Tribunal Supremo, tan solo debe cumplir una medida: firmar periódicamente en el juzgado. La herida de la familia de Samuel sigue abierta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El crimen del Domingo de Ramos' en atresplayer.