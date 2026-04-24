Guillem Ventura, sobre los acusados del asesinato de Samuel Vizcaya: "Tenían un relato que no era coherente con la realidad"

Las declaraciones de los dos acusados por el crimen del Domingo de Ramos no coincidían. Esto provocó que el juicio se convirtiera en un cruce de acusaciones entre José Antonio Morillo y José María Pavón.

Cuando comenzó el juicio por el asesinato de Samuel Vizcaya y Manuel Bellido, 'El Sevillano', pero, desde el primer momento, las declaraciones de los acusados, José Antonio Morillo y José María Pavón, no coincidían.

Por ejemplo, Morillo afirma que conoció a Pavón diez u once meses antes de los hechos. Ambos coincidían al salir del trabajo, bebían cerveza y consumían cocaína. Pavón, por su parte, exponía conocer a Morillo desde hacía muchos años, pero no tenían relación ya que sus vidas eran muy diferentes. Además, negaba haberle invitado a cocaína.

En sus declaraciones, tampoco coincidían en quién disparó a Samuel y quién remató a Bellido. Así, el juicio se convierte en un cruce de acusaciones. Morillo señala a Pavón como autor de los disparos, mientras que Pavón lo culpa de haber matado a golpes a 'El Sevillano' y, además, indica que es el autor intelectual del crimen.

"Morillo se presenta como una víctima", cuenta Guillem Ventura, abogado de la familia de Samuel, "y de que obviamente se ve obligado por miedo a realizar todos estos hechos". El abogado expone que la acusación particular "nos facilitó las cosas mucho para intentar condenar a los dos porque tenían un relato que no era coherente con la realidad".

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