Vicente Vizcaya, al conocer que habían encontrado el coche de su hermano calcinado: "Mi cabeza entró en shock"

El hallazgo del coche calcinado de Samuel, un joven jornalero de Huelva significó el comienzo de un calvario para su familia, que quería descubrir qué había sucedido.

Maria José de los Ríos, mujer de Samuel, alertó a las autoridades de la desaparición de su marido en plena Semana Santa. Pocas horas después recibió una noticia inesperada por parte de la policía: habían encontrado el Seat Ibiza rojo de Samuel calcinado. Al recibir la llamada, decidió contactar con su cuñado, Vicente Vizcaya, que se dirigió al lugar en el que habían encontrado el vehículo.

"No quería creérmelo, Porque ya al decirme esto, mi cabeza ya entró en shock, que digo: algo está pasando", afirma Vicente. Los agentes le informaron que solo estaba el vehículo, que Samuel no estaba en su interior. Vizcaya, además de descubrir el paradero su hermano, necesitaba saber con quién iba su hermano en el vehículo.

La policía, en un inicio, le dijo que no lo sabían, hasta que un amigo lo reconoció: era Manuel Bellido, 'el Sevillano', un viejo conocido de la policía, que se movía en entornos peligrosos.

Óscar Romero, inspector jefe de la Policía Judicial, señala que 'El Sevillano' tenía numerosos antecedentes por tráfico de drogas, incluso con delitos violentos. El descubrimiento hizo que el enfoque de los agentes cambiara, ya que "podría estar perfectamente vinculada con ajustes de cuentas o con algo relacionado con el narcotráfico".

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