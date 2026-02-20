Las diferencias entre una prenda de poliéster y una de lana: "Es mucho más transpirable y cómoda"

Axel Ferrando, responsable del laboratorio físicomecánico Eurofins, ha pasado las dos prendas por una prueba de lavado, uso y resistencia al fuego para comprobar cómo responden cada una.

El poliéster está sustituyendo a la lana como un ingrediente principal de las prendas de ropa. Pero son dos productos muy diferentes, como ha demostrado Axel Ferrando, responsable del laboratorio físicomecánico Eurofins, a Equipo de Investigación.

Ellos miden resistencia, durabilidad y comportamiento al uso. Datos frente a promesas. "La fibra de lana es mucho más transpirable que cualquier tipo de tejido de fibra artificial. A nivel usuario, es mucho más cómoda", apunta sobre las primeras diferencias entre ambos materiales. La siguiente es el precio. Una prenda de lana cuesta bastante más que una de poliéster, aunque para Ferrando esa diferencia está justificada: "La durabilidad de una prenda buena de lana va a ser mayor que el de una fibra sintética".

A la hora de hacer las pruebas, la primera es la de lavado. Después de ello, comprueba que la prenda de lana tiene "un 20% de encogimiento" mientras que la de fibras sintéticas continúa teniendo la misma longitud porque "soportan mejor las temperaturas".

El siguiente ensayo comprueba simula la formación de tanto de bolitas como de pelusilla. En el caso de la lana, "da una formación de bolitas muy acusada": "Sí que es verdad que aunque estos tejidos de lana sean propensos a generar esa aparición de bolitas, estas bolitas son muy fáciles de quitar y incluso a veces caen por sí solas". "En cambio, un suéter sintético que forma bolas es imposible que caigan por sí mismas. Entonces hay que quitarlas con un famoso quita pelusa siempre", añade.

Para el veredicto final entra en acción el fuego: "Un tejido de fibra sintética que no tenga ningún tratamiento de retardante a la llama, la prenda va a arder enseguida. En el caso de la lana, después de aplicar la llama, esa llama va a desaparecer".

