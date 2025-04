"¡Eres tonto y medio! Ahora ya, prepárate para pegarte un tiro": el audio clave de una conversación de Antonio Caba consigo mismo que capta un micro oculto

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaban la desaparición del empresario Isla en Manzanares se ven obligados a pedir colaboracón ciudadana al encontrarse en un callejón sin salida en la investigación. Para ello, difunden una imagen del vehículo del empresario que graba una cámara de seguridad a la salida del pueblo horas después de que se le hubiera perdido la pista. Entonces, un vecino de Albacete les avisa de que ese coche está abandonado frente a su casa desde hacía meses.

Lo cual permite hacer un seguimiento del trayecto que realizó, en el que las grabaciones de una gasolinera confirman que no es la víctima quien conduce su vehículo, sino que se trata de Gaspar Rivera, vecino pueblo de al lado de Manzanares y amigo de Antonio Caba. Allí, reposta "50 euros" de gasolina y compra "una Pepsi y unos Bollycao", recuerda una de las empleados de la estación de servicio, que también apunta no se mostró nervioso.

A pesar de ello, tanto Gaspar como Antonio sí que lo están, y prueba de ello es "que empiezan a cometer errores" después de que "de alguna manera" alguien les alertara de que estaban siendo vigilados, cuenta a Equipo de Investigación la periodista de 'El País' Patricia Ortega Dolz.

Uno de ellos se comete cuando Gaspar llama al corredor para indicarle de que quiere reunirse con él urgentemente. Caba accede, pero un micro oculto por los agentes en su coche de camino al encuentro delata que no está nada de acuerdo. Él también es conciente del error. Tanto que lo valoró en una conversación consigo mismo que capta el micrófono y que reza así:

"¿Qué cojones me llamas con la que hay? Y me llama y que vaya urgente. ¡Qué tengo el teléfono intervenido, muchacho! Ahora, ya no hay escapatoria. Ahora, ya no. Te has metido a toda la Guardia Civil con esto que has hecho. Te acabas de echar todo el delito encima ¿Eres tonto o te falta un agua? Lo que has hecho no tiene nombre ¡Eres tonto y medio! Ahora ya, prepárate, pegarte un tiro. ¡Eres el tonto del pueblo! ¡Eres más tonto que un botijo!".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación titulado Último testigo emitido en mayo de 2023 y que aborda la desaparición de dos empresarios en un intervalo de de años en el pueblo manchego de Manzanares.

