"Te voy a tirar el martillo a la cabeza": la amenaza de un hombre a un reportero tras hablar de los clanes de la droga

Tras adentrarse en 2018 en el nuevo territorio de los clanes de la heroína en España, Equipo de Investigación habló con uno de los vecinos: "No nos dedicamos a las drogas, no somos de los Brunos ni de los Fernández".

En 2018, Equipo de Investigación se trasladó hasta Chinchón, donde a 10 kilómetros cuatro de los históricos clanes de la droga de la Cañada Real habían construido sus viviendas en un asentamiento ilegal. Además, en la zona se vendían casas de la zona aunque fueran construidas de forma ilegal.

El reportero de Equipo de Investigación llamó a uno de los anuncios, donde el propietario de una de las casas en venta negó que hubiera droga en la zona: "En vez de preocuparos de eso, preocuparos de que estamos pagando la luz de la gente que vive ahí porque la tienen enganchada". "Casi 20, 14 millones de pesetas gastamos en poner la línea y se están enganchado todos", criticó el hombre. Por su parte, otro señor de la zona afirmó que hay cuatro o cinco viviendas de la gente que llegó de la Cañada Real, pero también negó haber visto droga. "Las casas las han construido ellos mismos", aseguró el vecino.

Tras hablar con este hombre, el reportero de Equipo de Investigación escuchó un ruido procedente de otra parcela, donde se acercó para hablar con sus propietarios, quienes, al ser preguntados sobre dónde vivían con anterioridad, se mostraron esquivos. "¿Qué le importa dónde vivía antes?", preguntó uno de los hombres, que afirmó rotundo: "No nos dedicamos a las drogas, no somos de 'Los Brunos' ni de 'Los Fernández', no nos dedicamos a nada". "Además, no os podemos ver, porque sois unos chivatos", sentenció el hombre.

Tras esta conversación el reportero de Equipo de Investigación fue amenazado por uno de los clanes. "Te voy a tirar el martillo desde aquí a la cabeza", le amenazó un hombre mientras el reportero le intentó tranquilizar: "No, hombre, no se ponga así, solo queremos hablar con usted".

