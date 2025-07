"Me firma un papel diciendo que va a hacer un pozo sin permiso y si pasa algo...": la surrealista propuesta de un pocero en Doñana

"Normalmente no hacemos pozos porque no están dando permisos. Ahora, si usted lo quiere hacer, me firma un papel como que va a hacer un pozo sin permiso y después, si pasa algo, se hace cargo", le proponían a una reportera de Equipo de Investigación en 2024.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene localizados 1.500 pozos ilegales. Para que nos hiciéramos una idea de lo que esta cantidad supone, Glòria Serra nos daba un dato en este reportaje de Equipo de Investigación de 2024: hay 3.500 legales, tan solo 2.000 más de los que se tienen constancia de que están fuera de la legalidad.

Para indagar acerca de este asunto y en el origen de esta problemática, una reportera del programa contactaba con varios poceros que ofrecían sus servicios a través de internet.

"Estoy intentando localizar a alguien que me pudiera hacer un pozo. ¿Ustedes me podrían dar una orientación económica?", preguntaba. Un pozo ancho, de "los que se hacen normalmente", cuesta 3.000 euros, le indicaban. "Un pozo de sondeo, 4.000 o 5.000 euros", detallaba. "Ya si me mandas la ubicación de dónde está el sitio, yo te voy a decir si hay agua o no hay agua", decía este primer profesional con el que contactaba.

El segundo de los poceros le adelantaba que "ahora mismo no están dando permisos". "Normalmente no lo hacemos. Ahora, si usted lo quiere hacer, usted me firma a mí un papel como que va a hacer un pozo sin permiso y después, si pasa algo, pues usted se hace cargo".

