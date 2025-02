Equipo de Investigación logró hablar con una de las víctimas de 'El embaucador': "Ahora no me fio de nadie"

Dos años después de que 'El embaucador' llegara a Barcelona, una mañana, una de las mujeres que había sufrido una de sus estafas acudió a la comisaria. Este fragmento recoge el momento en el que la víctima accedió a hablar con los reporteros de 'Equipo de Investigación'.

David Hernández, David Losada, David Barceló... Francisco Gómez Manzanares se cambió numerosas veces de nombre y se hizo pasar durante años por piloto de Iberia, sargento de Salvamento Marítimo y miembro del cuerpo técnico del Barça. Sus cambios de vida para engañar a las víctimas no cesaron.

"Él te decía en todo momento lo que querías escuchar y si la conversación giraba por algún lado donde se podría crear algo de conflicto, cambiaba de tema para que todo fuera bien", contó Esther, que detalló cómo fue la primera impresión que tuvo cuando lo conoció: "No sé si llegué a enamorarme, pero entró en mi corazón. Si realmente llega a ser como decía ser, era la persona que cualquiera querría tener a su lado".

Sin embargo, todo se torció contra de Francisco. "Un día me dijo que su grupo de amigos iba a hacer un viaje y quería que le acompañara. Yo le mandé el dinero para el billete, pero los viajes nunca se hicieron", relató Esther, que explicó cómo una semana antes del viaje "se canceló la escapada por culpa del mal temporal". "Él seguía teniendo el dinero, pero me decía que no me preocupara, que ese dinero se invertiría en otro viaje. Hasta que un día me dijo si quería invertir, pero le dije que no. Que me devolviera el dinero", recordaba Esther, que aseguró que "la amable y empática persona que era se convirtió en lo peor".

Esther le comentó que podría llegar a poner una denuncia, algo que a David no pareció importarle. Al salir de la comisaría, la víctima recibió "una serie de amenazas vía WhatsApp". "Piensas que es imposible lo que estés viviendo, con quién he estado, a quién he conocido... Ahora no me fío de nadie", lamentó la víctima, como podemos ver en el vídeo principal de la noticia.

*En laSexta.com estamos recuperando los momentos más destacados de Equipo de Investigación. Este fragmento forma parte de un programa de 2017 que laSexta vuelve a emitir esta noche.