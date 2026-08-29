Equipo de Investigación se infiltra en un narcopiso de Lavapiés: "Dame el dinero, no puede ser gratis"

Una cámara oculta consigue entrar en un narcopiso de Lavapiés para mostrar cómo se produce una venta de heroína donde los reporteros llegan hasta el interior del inmueble y se encuentran con un ambiente de máxima tensión.

Para seguir el rastro del tráfico de heroína en Madrid, los reporteros de Equipo de Investigación llegan hasta un narcopiso del barrio de Lavapiés con la ayuda de varios vecinos. Antes de entrar, un hombre les pregunta cuánta droga quieren comprar: "50, 40, 30", mientras les hace esperar en el portal y comprueba sus intenciones. Finalmente, les permite acceder al interior y cierra la puerta con llave.

Dentro del piso, los periodistas se encuentran con varias dosis de heroína colocadas sobre una bandeja y alumbradas con una linterna. La situación se vuelve todavía más tensa cuando comienza la negociación del precio y la luz apunta directamente a los reporteros. Ante el temor de que puedan estar siendo grabados o identificados, preguntan al hombre si pretende "grabar sus caras para reconocernos una próxima vez que vuelvan".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Narcopisos' atresplayer.com.

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