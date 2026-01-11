Así desveló un exempleado del 'Rey de la chatarra' que 'Desguaces la Torre' movía "mucho dinero negro": "Lo aseguro por mis dos hijos"

"Muchos de mis compañeros echaban horas extra y les pagaban en negro", reveló un extrabajador de Desguaces La Torre, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

'Desguaces La Torre' estaba en su mejor momento cuando en 2017 seis funcionarios de Hacienda inspeccionan sus instalaciones en el marco de la 'operación Ballesta', que investigó a "una parte del sector de desguaces", entre ellos también el negocio de Luis Miguel Rodríguez.

Mientras interrogaban a clientes y empleados, el cajero automático en la entrada del negocio les hizo sospechar del sistema de cobros por lo que incautan el dinero de la caja.

El propio 'rey de la chatarra' defendió su inocencia en el vídeo principal de esta noticia, donde aseguró que hacía "facturas todos los días y se contabilizan todos los tickets": "Aquí se hace todo en A".

Sosteniendo que sus trabajadores no cobraban en B: "Se les paga con transferencia o, si cobraba en efectivo, tenía su nómina que justificaban el pago"

Sin embargo, un extrabajador del desguace confesó que "se movía mucho dinero negro que no se declaraba": "Muchos de mis compañeros echaban horas y les pagaban en negro. Yo cobraba mi nómina y, aparte, las horas extra en negro. Te lo puedo asegurar por los dos hijos que tengo".

*La información corresponde a un programa de Equipo de Investigación emitido en enero de 2016 en laSexta.

