Equipo de Investigación destapa la polémica práctica que la mayoría de restaurantes hace sin estar permitida

El programa revisó las cartas de varios bares y restaurantes y destapó una práctica bastante habitual: cobrar por conceptos que no deberían cobrarse, como el cubierto, el servicio de mesa e incluso un simple vaso de agua del grifo.

Equipo de Investigación descubrió que muchos bares y restaurantes aplican prácticas que no están permitidas, simplemente fijándose con detalle en los productos y servicios que incluyen en su carta. Por eso, los expertos recomiendan prestar atención a lo que leemos y revisar todos los elementos escritos. Y es que, además de los platos, a veces aparecen conceptos que no deberían cobrarse, como el cubierto o el servicio de mesa.

Pero eso no es todo. Los reporteros del programa también señalaron que no es legal incluir en la carta la expresión "según mercado" para encubrir precios, ni negarse a servir agua del grifo de manera gratuita. De hecho, desde julio de 2022, una ley obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer a los clientes agua no envasada y sin coste alguno.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa repetido.

