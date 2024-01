"¿Cuál es la diferencia entre los nuevos narcotraficantes y los de antes?", preguntó una reportera de Equipo de Investigación al periodista Nacho Carretero, autor también de Fariña; en este programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Los históricos vivían y actuaban impunemente, ahora son muy discretos", explicó; lo que les lleva a tener sus "enormes fortunas en otros lados, como paraísos fiscales o bancos chinos". Además, "no entran en contacto con la mercancía y la gente que participa en las operaciones de descarga no sabe qué esta haciendo el otro", informó. De esta manera, "si capturan a uno, no puede tirar de la manta y mucho menos llegar al cerebro de la operación".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.