"Es un encantador de serpientes, muestra una cara y luego tiene otra": el "valiente" testimonio de una extrabajadora del 'príncipe gitano"

Equipo de Investigación contactó en 2015 con una antigua empleada del 'príncipe gitano', "la única dispuesta a hablar de su antiguo jefe". "He vivido cosas con Sinaí (Giménez) que no me gustaría volver a vivir", reconocía.

Debido a sus mediáticos encuentros, Sinaí Giménez lograba que se le abriesen las puertas de las subvenciones a la asociación del pueblo gitano que representaba. Consiguió reunir 20.000 euros para cursos de educación vial. Equipo de Investigación hablaba en 2015 con una de sus antiguas empleadas, "la única dispuesta a hablar de su antiguo jefe", precisaba Glòria Serra.

Ana Curra era la encargada de impartir las clases de conducción. Ella trabajaba en una asociación que a la vez era una asesoría y llevaba todo el papeleo. Allí buscaban subvenciones a las que pudieran optar. Una necesidad era precisamente estos cursos. "Sinaí aparecía en pocas ocasiones y se ponían nerviosos cuando él aparecía", afirmaba.

"Tiene muy claro lo que quiere, pero la ambición, para mí, no es una ambición buena. Conseguir lo que quiero a costa de lo que sea", relataba. "Lo llamo el encantador de serpientes, porque ante el mundo muestra una cara, pero después, tiene otra", explicaba. "He vivido cosas con Sinaí que no me gustaría volver a vivir en el ámbito laboral y personal", decía sin atreverse a decir nada más del asunto.

El reportero alababa su valentía. Poca gente se atrevía a hablar como lo había hecho ella ante las cámaras.

*Sinaí Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2015 de Equipo de Investigación.