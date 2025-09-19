Una familia, obligada a dejar la vivienda donde llevan "11 años" para alquilarla a estudiantes en un pueblo de Valencia

En Alfara del Patriarca, un pueblo de 3.600 habitantes, los bloques que antes alojaban a familias son ahora más rentables divididos en habitaciones para alquilarlas a estudiantes. Uno de los afectados es Óscar, quien tiene un mes para dejar la casa en la que vive con su mujer y su hija.

A 10 kilómetros de Valencia está Alfara del Patriarca, un pequeño pueblo donde los estudiantes casi doblan en número a sus 3.600 habitantes. Los bloques que antes alojaban a familias son ahora más rentables divididos en habitaciones. Uno de los afectados por esta situación es Óscar, quien tiene un mes para dejar la casa en la que vive con su mujer y su hija.

"Después de 11 años viviendo en Alfara del Patriarca, nos tenemos que mudar porque no nos renuevan el contrato de alquiler", lamenta el hombre, a lo que añade: "Ya no solo nos echan de las ciudades, sino que nos apartan también de nuestros pueblos, de nuestras familias y de nuestros amigos".

En Internet, la búsqueda confirma lo que el hombre denuncia en redes: se oferta como apartamento para estudiantes por 860 euros al mes, mientras que él cuenta que paga 500 euros, por lo que el propietario le sacaría 360 euros más de beneficio. En solo cuatro años, el precio de los pisos ha subido un 42% y el alquiler está en máximos históricos.

