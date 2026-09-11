La dura realidad de una víctima del estafador Charly: "Lo que sería mi casa es un edificio en ruinas"

Jonathan firmó un contrato de reserva de una vivienda de la promotora de Charly. Sin embargo, pese a que pagó 14.200 euros por la reserva y 1.000 euros durante varios meses, las obras nunca empezaron.

Equipo de Investigación habló con Jonathan Morales, quien firmó un contrato de reserva de una vivienda de la promotora de Carlos García Roldán, el estafador que ha sido detenido este viernes tras ser condenado en 2025 a 14 años y nueve meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales, y encontrarse prófugo desde entonces.

Pese a que Jonathan pagó 4.200 euros por la reserva y 1.000 euros durante varios meses, las obras nunca empezaron. "Lo que sería mi casa sigue siendo un edificio en ruinas", lamentó la víctima de estafa ante Equipo de Investigación, a lo que añadió que la casa de sus "sueños" iba a contar con "tres habitaciones y dos baños". "Estaba cerca de mi trabajo y a un precio muy llamativo para la zona que está", señaló.

Para no hacer levantar sospechas, el estafador ya condenado le dijo que las obras no empezaban porque había un problema con el balcón de la vivienda y que el Ayuntamiento no daba licencia con esos metros, pero todo era mentira.

Finalmente, la Guardia Civil ha detenido este viernes al responsable de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares en la localidad de Calella (Barcelona). Sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como orden europea e internacional de detención.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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