Un frutero tradicional pone en evidencia el género de las fruterías 'low cost': "No hay fruta más cara que la que acaba en la basura"

Equipo de Investigación visita junto a un frutero con más de 52 años de experiencia varias fruterías 'low cost'. Por el camino, encuentran fruta con moho, expuesta a temperaturas poco adecuadas y hasta bolsas de fruta muy pasada por un euro.

Cuando vamos a una frutería 'low cost', ¿qué fruta estamos comprando? Equipo de Investigación lo averigua junto a un hombre que lleva 52 años trabajando como frutero, que nos acompaña a varias fruterías 'baratas' para comprobar cómo se conserva y vende el género.

En lo primero que se fija es en una sandía que está cortada y a una temperatura ambiente de 29 grados, algo que según el profesional no es correcto: "La verdura, la fruta troceada se les exigen venderse bajo unas temperaturas refrigeradas", explica. Las sandías y melones cortados pueden exponerse a un máximo de 25 grados y solo durante tres horas. Después, deben refrigerarse a menos de cuatro grados.

También encuentran fruta en mal estado, incluso con moho, pero muy barata. "El precio es lo de menos, no hay fruta más cara que la que acaba en el cubo de la basura", señala el frutero, que apunta que los carteles de la fruta tampoco cumplen con la normativa, que obliga a mostrar el nombre del artículo, la variedad, el origen, la categoría y el calibre.

En la segunda frutería se encuentran con uvas expuestas al sol y a más de 33 grados. El frutero indica que este tipo de establecimientos buscan frutas de "calidades segundas", entre ellas las que se destinan a alimentación animal o destrío, "la que está dañada, está podrida, tiene una rozadura, está abierta y al final hasta podría ser un foco de infección".

La tercera frutería también tiene artículos con moho, entre ellas unas bolsas de fruta muy pasada que se venden por un euro, algo que el programa encuentra en varios establecimientos de este tipo.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de la fruta barata' en atresplayer.