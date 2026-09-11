Una clienta de una frutería tradicional, sobre la fruta 'low cost': "Al final tienes que tirar y sale más caro, no merece la pena"

Equipo de Investigación visita una frutería tradicional para ver cómo se adaptan a la competencia de las 'low cost' que les ha hecho bajar su facturación un 30%. Allí, una clienta asegura que "mientras que pueda" seguirá comprando en este establecimiento.

Comprar más tarde en el mercado mayorista, negociar el género que queda y mantener el negocio abierto muchas más horas son algunas de las claves que permiten vender fruta a precios más bajos.

Mientras tanto, las fruterías tradicionales tratan de adaptarse a la difícil competencia de las 'low cost'. El responsable de una frutería de las de toda la vida afirma que han ampliado la oferta: ahora venden conservas, vinos y productos, en su caso, extremeños.

"Este pimiento, que es de primera calidad, yo no lo puedo poner a 1,50 como lo tienen ellos, que no me vale a mí ni eso siquiera", comenta el frutero, que asegura que la competencia de las 'low cost' ha afectado a su negocio: durante los últimos años ha visto cómo su facturación bajaba un 30%.

Equipo de Investigación también habla con una de las clientas de esta frutería. Asegura que ha probado el género de las fruterías más baratas, pero se queda con la tradicional: "Al final tienes que tirar, por lo cual al final te sale más caro. No te merece la pena", afirma esta mujer, que tiene claro que "mientras que pueda, seguiré haciéndolo. Cuando no pueda, tendré que ir a lo barato".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de la fruta barata' en atresplayer.