¿Puede España dejar de ser la huerta de Europa?: un ingeniero agrícola afirma que "en unos años la producción de Marruecos va a ser mayor"

José María Cuadrado, ingeniero técnico agrícola, expone en Equipo de Investigación los motivos que están convirtiendo a la fruta marroquí en mucho más competitiva que la española: mano de obra barata y menos regulación.

Equipo de Investigación sigue el rastro de Frutas Azahara, uno de los gigantes de las fruterías 'low cost' en España. Con 39 fruterías repartidas por Madrid, Segovia y Toledo, esta empresa facturó 33 millones de euros en su último ejercicio y emplea a 250 personas.

Aunque cuenta con una gigantesca huerta en Griñón, desde la que no solo abastecen a sus propias tiendas, sino que también venden a otros negocios, el Registro Mercantil revela otra de las claves de su negocio: la empresa posee el 50% de una compañía marroquí dedicada a la producción, embalaje y transporte de fruta y verdura.

Equipo de Investigación lo analiza con José María Cuadrado, ingeniero técnico agrícola, que explica los motivos: "En Marruecos hay más gente y la mano de obra es mucho más barata". Como muestra, explica que mientras en España el sueldo de una persona que trabaja en el campo está en torno a los 1.400 euros, en Marruecos son 300 euros.

Por este motivo, considera que "cultivos que se necesiten bastante mano de obra en España, como un tomate cherry, un arándano o un fruto rojo, van a tender a desaparecer y en Marruecos es donde realmente va a estar la rentabilidad".

De este modo, apunta que, "seguramente en unos años vaya a ser mayor la producción de Marruecos que la de España, a nivel de superficies y a nivel de todo".

A modo de ejemplo, explica que en este momento existe un problema con el pimiento español, ya que los agricultores no son capaces de combatir una plaga que le afecta debido a la normativa de la Unión Europea que prohíbe el uso de ciertos fitosanitarios, mientras que "en Marruecos no hay ningún control".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de la fruta barata' en atresplayer.