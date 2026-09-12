Un activista destapa el comercio ilegal de fruta saharaui desde Marruecos: "Cambian la etiqueta para llevar los productos a España y Europa"

Mientras las importaciones de fruta desde Marruecos a España han crecido un 39% en tres años, un activista denuncia que Marruecos está vendiendo fruta del Sáhara Occidental a España y Europa sin permiso del pueblo saharaui, saltándose la normativa europea.

Equipo de Investigación viaja hasta Marruecos para seguir el rastro de la fruta barata. En las afueras de Agadir se concentran algunas de las principales empresas hortofrutícolas del país.

Las importaciones de fruta marroquí a España han crecido un 39% en los últimos tres años. Uno de los productos estrella son los tomates, que un hombre asegura que aunque salen de Agadir, en realidad vienen de Dajla, en el Sáhara Occidental, un territorio disputado y controlado por Marruecos. Sin embargo, oficialmente España no registra tomates importados del Sáhara Occidental.

En 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que comercializar productos del Sáhara Occidental requiere el consentimiento del pueblo saharaui. Sin embargo, un activista que tiene que citarse con los reporteros del programa en el más absoluto secreto, denuncia que hay muchos camiones que vienen desde Dajla y cambian la etiqueta de sus productos para poder venderse en España y muchos países de Europa.

"Etiquetan la fruta recogida en Dajla, productos del Sahara Occidental, como productos marroquíes o españoles, y así la trazabilidad cumple con lo que dicta Europa", explica. Entre estos productos se encuentra el tomate cherry, que según apunta, encuentra las condiciones perfectas para su producción en esa zona del Sáhara Occidental.

En el Sáhara Occidental hay grandes explotaciones agrícolas. Entre ellas, terrenos vinculados al rey Mohamed VI donde se cultivan tomates. Marruecos pretende ampliar los cultivos hasta las 5.000 hectáreas y construye desalinizadoras, pozos e invernaderos.

Antes de abandonar Marruecos, los reporteros hablan con una organización que investiga las inversiones internacionales en el Sáhara Occidental. Tim Sauer, uno de sus miembros, explica que "para Marruecos, el objetivo principal es legitimar la ocupación de ese Sáhara Occidental, y si empresas internacionales están involucradas, si se benefician también de esa ocupación, pues tienen un interés de mantener esa ocupación".

La fruta barata recorre cada vez más kilómetros antes de llegar a nuestra mesa. El 40% de la que consumimos ya procede de fuera de España, mientras, cada año, casi 500.000 toneladas de fruta española se quedan sin recoger.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de la fruta barata' en atresplayer.