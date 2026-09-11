La conclusión de un laboratorio tras analizar bandejas de fruta cortada: "Con un sistema inmune normal, tendríamos episodios de diarrea"

Equipo de Investigación lleva a analizar varias muestras de fruta cortada a un laboratorio. Pau Morales, su CEO, recuerda que la fruta "la cortas y te la comes o la guardas en la nevera" y avisa que si vemos moho, "es que está por todas partes".

Hay un producto que se encuentra cada vez con más frecuencia en las fruterías: fruta ya cortada en mitades, rodajas, bandejas, tápers o vasos. Equipo de Investigación compra tres muestras de este tipo para analizarlas en un laboratorio.

Pau Morales, CEO de Microbac Seguridad Alimentaria, comparte con el programa los resultados de los análisis, en los que avisa que han detectado "cosas graves", como aerobios, marcadores de higiene que indican que la fruta ha estado expuesta a temperatura ambiente durante mucho tiempo, o coliformes procedentes del intestino animal.

"Lo más probable es que si somos personas con un sistema inmune normal, tendríamos episodios de diarrea, principalmente una gastroenteritis leve", comenta el experto sobre las bacterias halladas en las muestras.

En uno de los envases de fruta, destaca que no tiene ningún tipo de etiqueta: "No se está diciendo ni cuándo se cortó, ni cuándo se preparó, ni en cuánto tiempo la tenemos que consumir".

En este sentido, indica que "la fruta cortada es la más peligrosa", ya que "la piel de las frutas es su capa protectora, que impide que lo de fuera entre dentro". Por ello, apunta, lo más recomendable sería que "la fruta la cortas y te la comes o la cortas, la metes en la nevera y luego te la comes".

En el caso de encontrar moho en alguna caja de frutas que hayamos comprado, Masip apunta que "si vemos el hongo, es que está por todas partes". De este modo, explica que el paso a seguir es "desprendernos en total de la bandeja", ya que el hongo no provoca "síntomas prácticamente nunca", pero existe un "daño acumulativo a lo largo de los años en algunos órganos".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de la fruta barata' en atresplayer.